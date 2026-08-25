Luis Caputo reclamó una ley para sancionar a periodistas que publiquen datos "sin sustento"

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió este martes impulsar un marco normativo para sancionar la difusión de información sin sustento en los medios de comunicación.

El funcionario utilizó sus redes sociales oficiales para desmentir publicaciones periodísticas que lo vinculaban a maniobras comerciales con grupos empresarios del sector privado y aseguró que la conducta debe tener derivaciones en el ámbito judicial.

Desmentida sobre supuestos negociados privados

El reclamo del titular del Palacio de Hacienda surgió al rechazar un informe de prensa que lo relacionaba con contrataciones estatales y grupos de negocios.

"Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias", expresó Luis Caputo a través de su cuenta de X.

Valga un ejemplo más de lo que acabo de tuitear. Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este... https://t.co/sXXxQARvsh — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2026

El pedido de sanción legal recibió de forma inmediata el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien replicó los mensajes del ministro para avalar el reclamo de regulación sobre la labor periodística y apuntar contra la cobertura de los medios tradicionales.

Respaldo de ministros y tensiones con la prensa

A la posición de la conducción económica se sumó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien respaldó la desmentida oficial respecto a las firmas mencionadas en los artículos de prensa.

En paralelo, Luis Caputo cuestionó la cobertura mediática sobre el vínculo entre la Casa Rosada y la prensa, asegurando que el foco de la discusión pública está distorsionado.

Dicha postura se da en un contexto de crecientes cruces entre funcionarios del Poder Ejecutivo y diversos cronistas de la prensa nacional.