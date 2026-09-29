Luis Caputo se refirió a la volatilidad del dólar en 2027: "Nos preparamos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión de Javier Milei y volvió a referirse al comportamiento que espera para el dólar durante 2027, un año marcado por las elecciones. Según afirmó, el Gobierno no prevé un escenario de volatilidad cambiaria, aunque aseguró que trabaja con la posibilidad de que pueda ocurrir.

"No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda al analizar las perspectivas para el mercado cambiario.

Además, el funcionario nacional también destacó que el esquema económico implementado por la administración libertaria tiene como uno de sus pilares la generación de dólares. En ese sentido, sostuvo que el modelo busca ofrecer previsibilidad para favorecer las decisiones de inversión de las empresas.

"Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero que hay que apoyarlo", señaló el economista.

Caputo apuntó contra quienes piden una devaluación





Durante su exposición, el ministro cuestionó a quienes plantean que el peso debería atravesar una corrección cambiaria. Caputo los calificó como "momias que realmente piensan en sí mismos" y consideró que una devaluación llevaría a un esquema con salarios más bajos.

"Son momias que quieren una Argentina pobre", afirmó al referirse a quienes reclaman una depreciación del peso. Según su interpretación, esa mirada económica apunta a una Argentina con salarios bajos, una economía cerrada y precios subsidiados.

Frente a ese escenario, remarcó que la administración de Milei pretende avanzar en una dirección diferente. "Nosotros no queremos eso", sostuvo.

La crítica a Axel Kicillof





Caputo también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al cuestionar su postura respecto de los salarios y la productividad.

"La productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros. Esa es la Argentina que quiere el gobernador bonaerense. Kicillof quiere pobre a la gente. Y nosotros queremos una Argentina con salarios competitivos", afirmó.

Caputo viaja a París para buscar inversiones con Milei





Las declaraciones del titular de Economía se conocieron antes de su viaje a París, donde participará junto al presidente Javier Milei de una nueva edición de Argentina Week.

El ministro de Economía, Luis Caputo volvió defender la gestión económica de la administración libertaria.

El objetivo de la delegación oficial será promover inversiones y fortalecer los vínculos con empresarios y otros actores económicos. El viaje también se producirá en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su relación con los gobernadores y avanzar con su agenda económica.

En paralelo, Caputo anticipó que la administración libertaria continuará impulsando cambios legislativos y reformas.

"Vamos a seguir aprobando leyes. Ni se imaginan las reformas que tenemos en la cabeza que va a implementar nuestro presidente, si tiene cuatro años más de mandato", afirmó.



