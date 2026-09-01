Luis Caputo se reunió con Scott Bessent en la cumbre del G-20

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la cumbre por el G20.

La reunión se llevó a puertas cerradas en el hotel Omni Grove Park Inn de Asheville y duró alrededor de 20 minutos.

Previamente, Bessent elogió el plan económico del gobierno de Javier Milei, en el marco de una entrevista con Larry Kudlow.

"Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por Argentina y las reformas que allí se están llevando a cabo. Todos decían que era imposible, y ahora estamos viendo cómo sucede en medio de un panorama económico cambiante", expresó.

"Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes -que antes se inclinaban por la izquierda- le dieron su apoyo", expresó Bessent, en referencia a los comicios legislativos de octubre del año pasado.

Esta nueva serie de elogios de Bessent para la Argentina fue en respuesta al siguiente comentario del mencionado comentarista de la cadena Fox Business: "Es muy interesante. Se está dejando atrás el socialismo de izquierda para volver a economías de libre mercado. Chile o la Argentina son, con diferencia, los mejores ejemplos, aunque no los únicos".