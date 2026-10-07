Luis Caputo viajará a Tailandia y se reunirá con Kristalina Georgieva

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial.

El evento se realiza en Bangkok, Tailandia, entre el 12 y el 18 de octubre.

En ese viaje, el titular del Palacio de Hacienda se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en busca de cerrar la tercera revisión del acuerdo.

Junto a Caputo estarán presentes el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente del Central, Vladimir Werning.

El viaje de Caputo se produce unos días después de la partida de la misión técnica del FMI, encabezada por Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina, que estuvo en el país entre el 21 y el 29 de septiembre.

En su tercer revisión, la auditoría del Fondo tiene como grandes ejes las cuentas fiscales y la acumulación de las reservas internacionales.