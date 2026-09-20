Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FERIA DEL LIBRO

Luis Vivona presentó "Historia de un Militante" en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas

El diputado provincial presentó un adelanto editorial de su libro, que recorre sus primeros pasos en la militancia y su trayectoria política. El lanzamiento oficial está previsto para noviembre.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En el marco de la 7ma edición de la Feria del Libro de Malvinas Argentinas, el diputado provincial Luis Vivona presentó un adelanto editorial de Historia de un Militante, una obra que recupera distintos momentos de su trayectoria y los vínculos construidos a lo largo de años de militancia.

Durante el encuentro, Vivona estuvo acompañado por compañeros y compañeras que formaron parte de diferentes etapas de su recorrido político. La presentación puso en valor los años compartidos, la lealtad y el compromiso de quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos, así como de aquellos que fueron protagonistas de momentos importantes de su historia.

Luis Vivona presentó "Historia de un Militante" en la 7ma Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Vivona recordó que su camino en la militancia comenzó a los 16 años, mientras el país recuperaba la democracia, cuando acompañaba a su padre y comenzaba a conocer el significado del compromiso y la construcción colectiva. En ese sentido, destacó el valor de reencontrarse con quienes estuvieron desde aquellos comienzos: "Te das cuenta que hiciste bien las cosas cuando notás que, al final, te acompañan aquellos con quienes comenzaste esta historia".

La presentación permitió anticipar el lanzamiento oficial del libro, previsto para noviembre, que busca reunir a quienes fueron parte de sus primeros años de militancia, a quienes lo acompañan en el presente y a las nuevas generaciones. "Una vida militando no sirve para contar el pasado, sino para construir lo que viene", expresó Vivona, al referirse al sentido que atraviesa la obra y a la mirada hacia el futuro que propone el libro.

1
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

2
Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia
MIRÁ

Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

3
Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio
ATENTOS

Los 4 signos del zodiaco que recibirán sorpresas por la Luna en Capricornio

4
Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI
OFICIAL

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI

5
Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma
FUROR

Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma

Más de Política