El mapa del RIGI: proyectos por USD 133.000 millones y fuerte concentración en pocas provincias

Desde su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya acumula proyectos por más de USD 133.000 millones, aunque la llegada de esos capitales está lejos de repartirse de manera uniforme en todo el país. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la mayor parte de las inversiones se concentra en un reducido grupo de provincias vinculadas a la energía y la minería.

Neuquén encabeza el ranking con proyectos por unos USD 62.434 millones, lo que representa cerca del 47% del total presentado al régimen. En segundo lugar aparece San Juan, con inversiones estimadas en USD 25.000 millones, equivalentes al 19% del total. Entre ambas jurisdicciones explican más del 65% de los fondos comprometidos.

Neuquén, San Juan y Río Negro lideran las inversiones





El podio lo completa Río Negro, que reúne proyectos por USD 19.588 millones. En conjunto, estas tres provincias concentran más del 80% de las inversiones relevadas hasta el momento bajo el RIGI.

Según el informe, esta fuerte concentración responde principalmente al perfil de los proyectos presentados. Tanto la energía como la minería demandan grandes desembolsos de capital y están orientadas, en gran medida, a la generación de exportaciones.

Más atrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a USD 9.600 millones, y Salta, con alrededor de USD 8.700 millones, impulsadas principalmente por desarrollos vinculados al litio.

Energía y minería explican casi todo el capital presentado





La composición sectorial muestra un predominio casi absoluto de estas actividades. Entre ambas concentran más del 99% de las inversiones ingresadas al régimen.

El sector energético lidera con proyectos por alrededor de USD 85.000 millones, impulsados principalmente por iniciativas relacionadas con petróleo y gas, que reúnen cerca de USD 55.300 millones. También sobresalen los proyectos de gas natural licuado (GNL), que ya cuentan con inversiones aprobadas por más de USD 15.000 millones.

En minería, el cobre es el recurso que concentra la mayor cantidad de capital comprometido, con proyectos que suman unos USD 31.500 millones. El litio, en tanto, muestra un mayor volumen de inversiones ya autorizadas y mantiene un papel clave en el norte argentino.

Del total presentado al RIGI, más del 22% de las inversiones ya recibió aprobación oficial, mientras que el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación.

En paralelo, el Gobierno impulsa un nuevo esquema de promoción para proyectos de gran escala, conocido informalmente como "Súper RIGI", que buscará atraer inversiones de al menos USD 1.000 millones en sectores estratégicos como hidrógeno verde, inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica.