El Senado debate nuevos pliegos de jueces y Diputados avanza con el Super RIGI y la Ley de Lobby

Tras la polémica por el pliego de la jueza Verónica Michelli -que el presidente Javier Milei ahora desliza que no firmará, pese al acuerdo del Senado- la Cámara Alta retoma este martes el análisis de una nueva tanda de candidatos para el Poder Judicial. Son siete postulantes citados para las 10 de la mañana ante la Comisión de Acuerdos, dentro de un paquete de 65 nuevos aspirantes, la mayoría destinados a la justicia porteña.

El primero en exponer será Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez en San Juan que cumple 75 años este año y para quien el Ejecutivo propone una extensión de cinco años en el cargo. Le seguirán seis candidatos para la justicia laboral porteña, entre ellos Víctor Arturo Pesino, quien semanas atrás dejó sin efecto la cautelar que tenía suspendida la Modernización Laboral. Al día siguiente de ese fallo, el Ejecutivo ingresó su pliego al Senado para que también continúe por otros cinco años.

El dilema del oficialismo es claro: si Milei no firma el decreto que cierra el trámite de Michelli, podría frenar toda la cadena de nombramientos. "Si no termina el trámite, esto se para. No puede no hacerlo", advirtió un senador del bloque amarillo.

Super RIGI y Ley de Lobby, el miércoles en Diputados

En la Cámara de Diputados, el miércoles será una jornada doble. Desde las 11, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación retomará el debate del Super RIGI, el proyecto de incentivo a grandes inversiones en nuevas industrias, con la presencia de invitados especiales.

A las 14, en el mismo espacio, comenzará el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir la Ley de Lobby, el régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. En ninguno de los dos casos se espera dictamen esta semana.

Con esta agenda, La Libertad Avanza busca recuperar la centralidad política y mediática del Congreso que perdió en las últimas semanas.