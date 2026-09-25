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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ELECCIONES

Macri lleva a Jujuy la gira del "Próximo Paso" del PRO

El ex presidente encabezará un acto con el que apunta a relanzar el partido en el Norte Grande. También tendrá una reunión con el gobernador Carlos Sadir.

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Mauricio Macri reaparecerá en público este viernes en Jujuy para encabezar un encuentro federal del PRO, en el marco de la gira denominada "Próximo Paso", con la que busca reposicionar al partido de cara a las elecciones de 2027.

La actividad principal se llevará a cabo desde las 16 en el Hotel Altos de la Viña, situado en San Salvador de Jujuy.

La jornada repetirá el formato que el partido consolidó en las anteriores ediciones de "Próximo Paso" ya que habrá un encuentro de PRO Mujeres, encabezado por Carolina Barone, y otro de la Juventud del PRO, liderado por Pilar Brown junto con la diputada nacional Antonela Giampieri.

En tanto, el acto central iniciará con la bienvenida de la presidenta del PRO Jujuy, Claudia Machaca, acompañada por las autoridades partidarias de la región. También expondrán Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy, Brown y Barone. El cierre estará a cargo del secretario General del PRO, Fernando de Andreis, y del propio Macri.

Este relanzamiento territorial tiene como objetivo fortalecer la estructura del PRO en el Norte Grande por lo que asistirán dirigentes y miembros del partido de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Además del acto, Macri llevará a cabo un encuentro institucional en el que mantendrá una reunión oficial de trabajo con el gobernador jujeño, Carlos Sadir.

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