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Martes, 8 de septiembre de 2026

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Malvinas: el Gobierno anunció sanciones contra 15 empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las islas

La medida se suma a los expedientes ya abiertos contra otros 45 sujetos la semana pasada, en donde se apuntan a presuntas violaciones al artículo N°2 de la Ley N° 26.659.

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El Gobierno nacional anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas, después de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei la semana pasada.

En ese marco, la Oficina del Presidenten informó en un comunicado el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

Esta medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", afirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno sostuvo que cada expediente abierto representa una continuación de esa posición y reafirmó que "las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos".

En ese sentido, señaló que "nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país".

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