Malvinas: el secretario de Defensa de Reino Unido dijo que están preparados para defender militarmente las islas de una acción argentina

El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, rechazó la renovación del reclamo de la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas y le restó importancia a las medidas adoptadas por el Gobierno.

Streetingt afirmó que su país tiene la capacidad de "defender las islas", en caso de que el conflicto siga escalando, y no descartó la posibilidad de enviar tropas.

El funcionario británico dijo que lo dispuesto por el presidente Javier Milei, que va desde las sanciones a petroleras que operen en las islas hasta el discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "es lo mismo que se escuchó de los argentinos año tras año".

"Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas", dijo Streeting en una entrevista con el periódico The Sun.

En otro tramo, el secretario de Defensa afirmó que Argentina no tiene la capacidad militar de tomar las islas y agregó: "Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas". A su vez, adelantó que el Reino Unido estaría dispuesto a enviar tropas a Malvinas en caso de un ataque argentino.

El mandatario argentino volvió a enfocarse en la soberanía del archipiélago durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Allí, ratificó el reclamo y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las islas.

Javier Milei en su exposición ante la ONU.

Asimismo, manifestó que para el Gobierno el tema "es una causa nacional" y destacó la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

"Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", dijo.