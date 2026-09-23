Todas las frases destacadas de Milei ante la ONU: Malvinas, inteligencia artificial y críticas al organismo

El presidente Javier Milei brindó un fuerte discurso en el que sentó la posición del gobierno argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfocada en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, con críticas a la ONU y una advertencia sobre la Inteligencia Artificial.

Frente a mandatarios de todo el mundo, el jefe de Estado reafirmó que el reclamo por Malvinas es una "causa nacional" y advirtió que su estrategia frente a las acciones del Reino Unido en la región insular está basada en tres ejes: pacífica, práctica y efectiva.

Durante su presentación, Milei utilizó el conflicto por el archipiélago para cuestionar "la capacidad" de la ONU "para hacer valer sus propias resoluciones".

Cuáles fueron las frases destacadas de Milei durante su discurso en la ONU.

El mandatario señaló además que el organismo muestra falta de firmeza frente a regímenes autoritarios y agrupaciones terroristas.

En la misma línea, sostuvo que la ONU promueve regulaciones que condicionan el desarrollo económico y la toma de decisiones internas de las naciones soberanas.

Milei criticó también la actuación de los organismos internacionales de salud durante la pandemia de COVID-19, cuestionando las restricciones y protocolos que instalaron durante la emergencia sanitaria.

Asimismo, abordó el avance de la Inteligencia Artificial y advirtió sobre los riesgos que implica fijar regulaciones estatales o multilaterales sobre estas tecnologías en desarrollo.

Discurso de Milei ante la ONU: las frases destacadas

"Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones".

"La inteligencia artificial, tal como la división del trabajo en el caso de la fábrica de alfileres, es un acelerador para el crecimiento de la productividad".

"Concederle al Estado el control sobre la innovación es conceder a algunos, en el mejor y más ingenuo de los casos, la facultad de limitar lo que los demás pueden crear".

"Ante la incertidumbre, proponemos determinación. Ante el miedo, coraje. Ante la decadencia, ambición. Y ante la resignación, proponemos optimismo."

"Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad".

"Es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores fundamentales libertarios".

"No confundimos cooperación con subordinación."

"La ONU se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados".

La agenda de Javier Milei en Nueva York

Tras su discurso en la ONU, la actividad del mandatario en Nueva York incluye presentaciones ante sectores empresariales y académicos. En la sede del Citi, participará en la conferencia sobre valores occidentales organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute.

El programa comprende una mesa de trabajo con miembros del Council of the Americas y directivos de empresas con inversiones en la región.

Las actividades oficiales del Presidente en Estados Unidos finalizarán tras una reunión bilateral programada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.