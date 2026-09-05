Malvinas: la respuesta de la Asamblea legislativa de las islas a los anuncios de Milei

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas se pronunció tras los anuncios realizados por el presidente Javier Milei en cadena nacional y sostuvo que su población es la que "debe decidir su futuro".

"Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí", afirma el escrito.

El texto llega luego de que el presidente dijera que son "una población implantada en un territorio usurpado".

Además, la Asamblea de la isla resaltó que la "autodeterminación" se sostiene en un derecho internacional no alterado por ningún gobierno y cualquier avance "será considerado una violación de la seguridad nacional".

A su vez, sostuvieron: "Declaraciones como esta no son nuevas para nosotros".

"Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando", resalta el comunicado.

La Asamblea también agradeció "el firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido" a la autodeterminación de los isleños.











