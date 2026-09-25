"De las Malvinas no voy a discutir porque son nuestras": el fuerte cruce de Milei con un periodista británico

El presidente Javier Milei tuvo un cruce verbal con un periodista británico que se quiso interiorizar en qué ocurrirá con los habitantes de las Islas Malvinas, al que denominó "Falklands". En ese momento, lo corrigió y sostuvo: "No voy a discutir porque son nuestras, obvio".

Milei enfatizó que los isleños serán tratados "con dignidad y justicia" cuando Argentina recupere la soberanía del archipiélago, por lo que deberán estar tranquilos de que "no los echarán a patadas" como sí hicieron desde Reino Unido.

El mandatario argentino planteó que cuando se dio la ocupación ilegal británica sobre las Malvinas en 1833, "el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población".

En esta misma línea, Milei aseguró que desde Argentina se "reclama esa soberanía por geografía, por derecho y por historia"; sin embargo, detalló que lo primero que debe pasar es que la solicitud tenga éxito.

Durante la entrevista que brindó el presidente con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York, evitó pronunciar medidas concretas sobre lo que ocurrirá con los 3600 habitantes que habitan el archipiélago, aunque no se descarta que haya una compensación económica o una radicación de colonos.

Las declaraciones de Milei se dan en un contexto de tensión diplomática entre ambos países luego de que haya puntualizado en que las islas se encuentran "ilegalmente ocupadas" por Reino Unido, y el anuncio de penalidades a empresas que extraigan recursos naturales en el archipiélago.



