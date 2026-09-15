Malvinas:el Gobierno presentará nuevas denuncias contra petroleras que operen sin aval en las islas

El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei presentará nuevas denuncias judiciales y ampliará las acciones vigentes contra empresas petroleras, sus ejecutivos y proveedores que participen en proyectos de exploración hidrocarburífera no autorizados en el área de las Islas Malvinas.

El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien advirtió que las compañías involucradas no podrán realizar acuerdos comerciales en el país ni operar en Vaca Muerta.

Restricciones económicas y alcance a directivos

La estrategia oficial contempla la aplicación severa de las sanciones previstas en la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026, designando a la Cancillería como autoridad de aplicación.

Las denuncias no solo apuntarán a las firmas como personas jurídicas, sino también a gerentes, administradores y representantes que intervengan en las decisiones corporativas.

Asimismo, se implementará un esquema de declaraciones juradas obligatorias para las firmas que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cualquier contratista o proveedor que colabore con las tareas en el Atlántico Sur quedará inhabilitado para operar en los yacimientos del territorio continental.

El proyecto Sea Lion y las acciones judiciales

El foco del conflicto está centrado en el proyecto offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a 220 kilómetros del archipiélago. Las operaciones, encabezadas por Navitas Petroleum junto a subsidiarias británicas y canadienses como Rockhopper Exploration, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, prevén el inicio de la extracción de crudo en 2028.

Frente a este escenario, las autoridades nacionales impulsaron presentaciones judiciales de urgencia para frenar las maniobras previas a la fase de producción extractiva.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió notas formales de desaliento diplomático hacia los países y los grupos empresarios vinculados al desarrollo energético en la zona disputada.