Manuel Adorni ganó más tiempo para justificar su patrimonio: cuándo vence la prórroga

La Justicia brindó precisiones sobre el plazo para que el ex jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni responda las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita y aclare las dudas sobre su situación patrimonial.

La prórroga, finalmente, vencerá el próximo 22 de septiembre y, por el momento, no hubo solicitudes para una nueva extensión. La confusión sobre la fecha límite para que Adorni entregue la documentación requerida surgió por un tecnicismo en el plazo inicial.

Las causas judiciales contra Manuel Adorni.

Fuentes judiciales habían señalado que la prórroga era por 15 días y que culminaba el 25 de agosto. Sin embargo, eran jornadas hábiles, por lo cual el primer lapso otorgado por la Justicia al ex funcionario de Javier Milei venció el 1 de septiembre. Entonces, desde allí se comenzó a contar la prórroga por otros 15 días hábiles, la cual vencerá el 22.

El fiscal espera aún por las respuestas a las 20 preguntas sobre los interrogantes que surgieron durante la investigación, debido a incongruencias sobre el incremento patrimonial que tuvo desde que asumió en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Durante es lapso, Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, tuvieron ingresos de $229,7 millones, mientras que los gastos del matrimonio fueron de $272,8 millones, una notable diferencia de $43.068.549 que al momento no tuvieron justificación.

A esto se suman otros gastos por unos 402.578,12 dólares relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados". Una vez que reciba la información, Pollicita definirá si tanto Adorni como su esposa son citados a indagatoria.