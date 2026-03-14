Manuel Adorni: "Si pudiera volver atrás, mi mujer no se hubiera subido al avión"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló sobre el vuelo que compartió junto a su esposa Bettina Angeletti en el marco de su viaje a Nueva York por el Argentina Week, donde habló el presidente Javier Milei.

"Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido", aseguró el funcionario en una entrevista a Forbes.

En ese sentido, planteó:"Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar".

Por su parte, planteó la situación como "el momento más difícil de una vida política" que nunca imaginó y defendió que la presencia de su pareja "no implicó gastos para el Estado".

En otro tramo de la nota, el jefe de Gabinete se refirió al término "deslomarse" que utilizó y por el cual luego pidió disculpas.

"Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara", aclaró Adorni.

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