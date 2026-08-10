Marcela Pagano denunció penalmente a Caputo y Bausili: "Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable"

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La presentación judicial apunta a la presunta falta de trazabilidad de casi $4 billones en fondos públicos, un hecho que, según la legisladora, exige explicaciones inmediatas ante los tribunales.

DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable. La respuesta del Presidente del Banco Central? "En algún lado están". No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en... pic.twitter.com/qf07R11pBx — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 10, 2026

Cuestionamientos a la gestión del Banco Central

A través de una publicación en sus redes sociales acompañada por dos documentos adjuntos, la legisladora oficialista criticó con dureza las respuestas ofrecidas por las autoridades económicas respecto del destino del dinero.

En su mensaje, Pagano expuso las razones del contraataque judicial: "DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable".

Y agregó: "La respuesta del Presidente del Banco Central? ‘En algún lado están'. No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Exigencia de explicaciones en el ámbito judicial

La diputada fundamentó la presentación penal al remarcar la necesidad de transparentar el manejo de las arcas estatales y determinar las responsabilidades del Poder Ejecutivo y de la entidad monetaria.

"Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS", concluyó la legisladora en su pronunciamiento.