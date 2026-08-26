Marcela Pagano: "Milei dijo que lo iba a dinamitar, pero el león que rugía hoy es un pichicho de la casta y guardián del Banco Central"

La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, brindó un fuerte discurso contra el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió el presidente Javier Milei al Congreso. En la sesión maratónica en la Cámara baja fundamentó su voto negativo.

En medio de enérgicas defensas de la bancada de La Libertad Avanza alternada por otros discursos de la oposición, Pagano apuntó directo a Milei: "Dijo en campaña que lo iba a dinamitar, pero el león que rugía hoy se convirtió en un pichicho de la casta y en un guardián del Banco Central".

"Esta es la primera modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que se defiende con amnesia. Pero yo quiero hablar de lo que consta, Milei dijo que era una estafa, molió la maqueta y el presidente del Central asumía con el mandato de cerrarlo y miren donde estamos ahora, yo no lo puedo creer cómo es que un Presidente cambia", sostuvo.

"Hay que tener memoria para los que tienen amnesia a cambio de votos. La motosierra en cambio sí llegó para los jubilados, los discapacitados, los pensionados y universitarios", marcó Pagano durante sus 5 minutos de exposición.

Y siguió la diputada: "Ahora, hay que reconocerle algo a Milei: logró que un anarcocapitalista blinde al Banco Central, eso sí que es historia. Y la contradicción no es lo más importante, más me preocupa el rumbo".

"Nos presentan como reforma novedosa algo que es volver al pasado. Pero no hay que irse muy lejos, pídanle a (Manuel) Adorni que le preste plata para ir en vuelo privado, cruzan el charco y ven lo que hacen en el país vecino, los que aprendieron de la crisis del 2008 saben que la estabilidad financiera se tiene que propagar con reglas claras", fustigó.

La legisladora acusó al gobierno de hacer "una cadena nacional para presentar el proyecto obligados por el Fondo Monetario Internacional" y marcó que el Central "debe venir al Congreso a rendir cuentas". "Protejan al ahorrista, la moneda se degrada mes a mes con una inflación mentirosa", dijo Pagano.

Pagano: "Quieren atornillar a Bausili por si les pegan una paliza en las elecciones"

Sobre la continuidad en la titularidad de la autoridad monetaria que fija el proyecto de Milei, Pagano apuntó: "Quieren atornillarlo a (el presidente del Banco Central, Santiago) Bausili, se dieron cuenta de que era un negocio, no había que dinamitar el Banco Central, no era un estafa, era un negocio. Tienen miedo de que en las próximas elecciones le peguen una paliza y quieren perpetuar a Bausili como garante de los negocios de la casta", acusó.

"Quiero que conste que no acompaño esta reforma porque no lo es, no voy a proponer que se defienda el pasado más nefasto de nuestra historia financiera, tampoco defiendo la emisión descontrolada, pero esto no es el futuro", concluyó.

En la Casa Rosada confían en que tanto la reforma del Banco Central como el proyecto de Inocencia Fiscal II tienen los votos suficientes para conseguir la media sanción.