Marcha contra el endeudamiento familiar: un llamado a jóvenes y jubilados a rechazar la "desregulación"

Como parte de su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca para mañana a las 14 a protestar contra el endeudamiento familiar en la puerta del Ministerio de Economía. Se acoplará Endeudados Organizados con un mensaje contra la "desregulación de los punitorios y las tasas de interés" que identifican como el inicio del "descalabro de la morosidad".

"La central obrera junto a las CTA llaman a marchar en primera instancia y por su preocupación con los trabajadores endeudados, nosotros nos estamos autoconvocando, nucleamos también a los jóvenes, los jubilados y a todos aquellos que están atravesando este problema", amplió en diálogo con cronica.com.ar el vocero de Endeudados Organizados, Fernando Moyano.

El reclamo de este colectivo es por la "emergencia crediticia", para que se traten "algunos de los 30 proyectos de ley que esperan en el Congreso para pasar a debate en comisiones y que de ahí salgo algo útil para la sociedad".

Marcha contra el endeudamiento familiar este jueves en el Ministerio de Economía.

"No solo se necesita una solución ahora, sino que esto no puede volver a pasar. En Economía dicen que ya se están refinanciando pero se necesitan acuerdos a largo plazo y pagables para cada persona", siguió Moyano.

En Endeudados Organizados aseguran que el escenario cambió cuando "se desregularon en diciembre 2023 los punitorios y las tasas de interés". Por eso concentrarán este jueves en la Avenida Independencia y Paseo Colón y caminarán hasta el Ministerio de Economía.

Convoca la CGT a marchar por familias endeudadas

Allí, frente a la Casa Rosada y Plaza de Mayo, estarán representantes de la CGT, las CTA, la UTEP y otros movimientos sociales.

Así lo confirmó en conferencia desde la sede de la principal central obrera el cotitular Cristian Jerónimo (sector vidrio) ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Milei y advirtió que "este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país".

En la conferencia cegetista se dieron detalles del panorama que motiva la marcha de mañana: Calculan que hay 20 millones de personas endeudadas en el país con entidades financieras, de los cuales 6 millones están en situación crítica, a punto de quedar afuera del sistema financiero.

Dijo Jerónimo: "Este gobierno tiene una velocidad para sacar leyes como el SÚPER RIGI, que son beneficiosas para los sectores más concentrados de la economía y se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar".

"Nadie está diciendo que no quiere pagar sus compromisos sino cómo refinanciar su deuda, pero el Gobierno sale a decir que es un problema entre privados", marcó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la semana pasada en conferencia de prensa desde el Ministerio la postura del gobierno sobre el aumento de la morosidad con bancos y billeteras virtuales: "sé que muchos se enojan, pero es un asunto entre privados". En el gobierno siguen de cerca los planes de refinanciación que ya pusieron en marcha los bancos, sobre los carriles alternativos no hubo mención.