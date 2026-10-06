Organizaciones marcharon a la Corte en rechazo al fallo de la Ley de Tierras

Sectores del Partido Justicialista, el Frente de Izquierda, organizaciones sociales y gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado encabezaron una protesta frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Plaza Lavalle.

La movilización rechazó la resolución del máximo tribunal que dejó sin efecto la suspensión de la derogación de la Ley de Tierras, medida dispuesta originalmente en el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.

La jornada provocó cortes de tránsito en el perímetro del centro porteño, con interrupciones sobre la calle Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle.

El edificio judicial amaneció vallado y con un esquema de seguridad preventivo, mientras los manifestantes montaron un escenario principal sobre el acoplado de un camión para llevar adelante los discursos centrales.

La convocatoria fue impulsada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina y contó con la participación de dirigentes como Julia Strada, Hernán Letcher, Gabriel Solano y Daniel Catalano.

A la marcha se sumaron también integrantes del Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, el Movimiento Derecho al Futuro alineado con el gobernador Axel Kicillof, y Patria Grande, espacio referenciado en Juan Grabois.

Los motivos del reclamo judicial contra los integrantes del máximo tribunal

La protesta se concentró en la sentencia firmada la semana pasada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En dicho fallo, los magistrados determinaron que el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no contaba con la legitimación procesal necesaria para demandar al Estado nacional contra el artículo del decreto oficial que derogó la Ley 26.737 de protección al dominio nacional sobre tierras rurales.

De esta forma, la decisión del tribunal dejó vigente la eliminación de los límites legales a la compra y tenencia de campos o inmuebles productivos por parte de personas o empresas extranjeras.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron pancartas con consignas contrarias a los integrantes del tribunal y al rumbo de la política ambiental y territorial del Poder Ejecutivo.

Suma de reclamos sociales y conflicto por programas de empleo

A la columna principal que marchó hacia los Tribunales se acopló el Frente de Lucha Piquetero, que previamente realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Esas agrupaciones sumaron a las consignas judiciales sus reclamos por los recortes aplicados en el programa Volver al Trabajo.

La manifestación incluyó la presencia de delegaciones gremiales de la Asociación del Personal Aeronáutico y del hospital Garrahan. La jornada concluyó sin incidentes registrados, en el marco de una serie de acciones que la oposición prevé mantener en el ámbito legislativo y judicial.