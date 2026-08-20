Marcha de endeudados "desesperados" al Ministerio de Economía: "La gente toma créditos para poder comer"

La CGT, las dos CTA, la UTEP y Endeudados Organizados se movilizarán este jueves a las 14 desde Paseo Colón y Avenida Independencia hacia el Ministerio de Economía, en protesta contra el sobreendeudamiento familiar y la morosidad, y en reclamo de una "emergencia crediticia".

La crisis del endeudamiento familiar llevó a organizaciones sindicales y sociales a reclamar medidas frente a una problemática que, según las centrales obreras, alcanza a casi seis millones de personas en Argentina.

Las organizaciones sostienen que una parte importante de las familias recurre al crédito para afrontar gastos básicos y cotidianos. "La mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para pagar alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales", señalaron.

La movilización fue anunciada durante una conferencia realizada el martes en la sede de la CGT, donde los referentes sindicales plantearon cómo el endeudamiento está afectando a las familias: "Cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social", sintetizó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la central obrera.

Jerónimo responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por una política que, según su evaluación, afecta los ingresos de los trabajadores y repercute sobre el consumo y la actividad productiva.

Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, sostuvo que las dificultades alcanzan tanto a quienes cuentan con empleo formal como a quienes no tienen trabajo registrado, y que incluso entre los trabajadores registrados hay salarios que "no alcanzan para llegar al día 15".

El diagnóstico expuesto por Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, incluyó además una referencia al mercado laboral. "Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se destruyeron y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando", aseguró.

La CGT encabezará la movilización de endeudados al Ministerio de Economía.

La protesta tendrá también un componente específico impulsado por Endeudados Organizados, que se incorporará a la convocatoria con un reclamo por lo que denomina "emergencia crediticia". El colectivo sostiene que existen alrededor de 30 proyectos de ley en el Congreso vinculados con esta problemática y reclama que alguno de ellos avance hacia el debate en comisiones.

Fernando Moyano, vocero de la organización, explicó a cronica.com.ar que la convocatoria también busca representar a jóvenes, jubilados y otras personas afectadas por el endeudamiento. El colectivo cuestiona particularmente la "desregulación de los punitorios y las tasas de interés", que identifica como el punto de partida del "descalabro de la morosidad".

Según Endeudados Organizados, el escenario se modificó a partir de diciembre de 2023, cuando, de acuerdo con su planteo, se desregularon los punitorios y las tasas de interés. Moyano sostuvo que las refinanciaciones que ya se están realizando no resultan suficientes y reclamó "acuerdos a largo plazo y pagables para cada persona".

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en las mujeres que realizan tareas solidarias y de cuidado a los más vulnerables: "¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?", cuestionó.

Morales también planteó cómo debería abordarse la problemática del endeudamiento: "La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca".