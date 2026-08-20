Marcha de endeudados "desesperados" al Ministerio de Economía: "La gente toma créditos para poder comer"
La CGT, las dos CTA, la UTEP y Endeudados Organizados se movilizarán en protesta contra las políticas que generaron endeudamiento y morosidad familiar, y en reclamo de una "emergencia crediticia".
La CGT, las dos CTA, la UTEP y Endeudados Organizados se movilizarán este jueves a las 14 desde Paseo Colón y Avenida Independencia hacia el Ministerio de Economía, en protesta contra el sobreendeudamiento familiar y la morosidad, y en reclamo de una "emergencia crediticia".
La crisis del endeudamiento familiar llevó a organizaciones sindicales y sociales a reclamar medidas frente a una problemática que, según las centrales obreras, alcanza a casi seis millones de personas en Argentina.
Las organizaciones sostienen que una parte importante de las familias recurre al crédito para afrontar gastos básicos y cotidianos. "La mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para pagar alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales", señalaron.
La movilización fue anunciada durante una conferencia realizada el martes en la sede de la CGT, donde los referentes sindicales plantearon cómo el endeudamiento está afectando a las familias: "Cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social", sintetizó Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la central obrera.
Jerónimo responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por una política que, según su evaluación, afecta los ingresos de los trabajadores y repercute sobre el consumo y la actividad productiva.
Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, sostuvo que las dificultades alcanzan tanto a quienes cuentan con empleo formal como a quienes no tienen trabajo registrado, y que incluso entre los trabajadores registrados hay salarios que "no alcanzan para llegar al día 15".
El diagnóstico expuesto por Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, incluyó además una referencia al mercado laboral. "Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se destruyeron y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando", aseguró.
La protesta tendrá también un componente específico impulsado por Endeudados Organizados, que se incorporará a la convocatoria con un reclamo por lo que denomina "emergencia crediticia". El colectivo sostiene que existen alrededor de 30 proyectos de ley en el Congreso vinculados con esta problemática y reclama que alguno de ellos avance hacia el debate en comisiones.
Fernando Moyano, vocero de la organización, explicó a cronica.com.ar que la convocatoria también busca representar a jóvenes, jubilados y otras personas afectadas por el endeudamiento. El colectivo cuestiona particularmente la "desregulación de los punitorios y las tasas de interés", que identifica como el punto de partida del "descalabro de la morosidad".
Según Endeudados Organizados, el escenario se modificó a partir de diciembre de 2023, cuando, de acuerdo con su planteo, se desregularon los punitorios y las tasas de interés. Moyano sostuvo que las refinanciaciones que ya se están realizando no resultan suficientes y reclamó "acuerdos a largo plazo y pagables para cada persona".
Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, puso el foco en las mujeres que realizan tareas solidarias y de cuidado a los más vulnerables: "¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?", cuestionó.
Morales también planteó cómo debería abordarse la problemática del endeudamiento: "La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca".