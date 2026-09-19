Marcha de la Bronca: se realiza la movilización organizada por la izquierda contra Milei

Dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros, realizan este sábado la Marcha de la Bronca. La misma fue convocada por los dirigentes del Frente de Izquierda en contra de la políticas del gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna "Organizar la bronca para derrotar a Milei", la autoconvocatoria comenzó alrededor de las 15:30 horas en Plaza Congreso, punto de partida. Con el correr de las horas se movilizarán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé que haya un discurso oficial encabezado por las autoridades.

La cabecera de la columna está integrada por organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Atrás están las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

"Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus complices y todo su plan. Necesitamos la huelga general par hacerlo", afirmó Christian Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires.