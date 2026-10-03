Mariel Fernández convoca al Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense bajo el lema "Unidas Triunfaremos"

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, convocó a mujeres de todo el territorio bonaerense a participar del congreso "Unidas Triunfaremos", que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente.



El encuentro contará con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estará a cargo de la apertura de la jornada.



"En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita", destaca el video promocional difundido para la convocatoria, donde además se remarca: "Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular".



Se prevé la asistencia de al menos mil participantes, quienes se reunirán para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política, económica y social, con el objetivo de aportar a la reconstrucción del país.