Mario Lugones propuso reformar el PAMI y las obras sociales: "Hay que repensar todo"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, puso sobre la mesa una reforma integral del sistema sanitario argentino, que incluye cambios en el PAMI y las obras sociales, una mayor descentralización hacia las provincias y nuevas reglas para ampliar la libertad de elección de pacientes y profesionales.

El funcionario expuso este martes en el AmCham Health Forum 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, donde argumentó que las estructuras vigentes quedaron atrasadas frente a una realidad que cambió por completo: una población más envejecida, menos nacimientos y un consumo de medicamentos cada vez mayor.

UNA AGENDA DE LIBERTAD Y DESARROLLO PARA LA SALUD La salud es uno de los protagonistas del desarrollo de nuestro país. En el AmCham Health Forum planteé nuestra agenda para el sector, a partir del rumbo señalado por el Presidente @JMilei. Queremos un sistema que dé más libertad a los pacientes y a los profesionales, y mejores condiciones a quienes invierten y producen. Esto forma parte de una transformación más amplia del sistema de salud. Recuperamos la rectoría del Ministerio de Salud Nacional y coordinamos el trabajo con las provincias para que cada jurisdicción asuma las responsabilidades que le corresponden. Una agenda federal requiere esa organización para administrar los recursos con eficiencia y responder a las necesidades de los argentinos. La inversión en salud genera empleo calificado, atrae divisas e impulsa la innovación. Nuestra tarea es remover obstáculos para que el sector pueda seguir creciendo y ese crecimiento se traduzca en mejores tratamientos para los argentinos y más herramientas para los equipos de salud. — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) October 6, 2026

PAMI y obras sociales, en revisión

"Hay que repensar el PAMI, hay que repensar las obras sociales, hay que repensar todo", sostuvo Lugones, quien explicó que gran parte del sistema todavía funciona con esquemas pensados hace décadas para una sociedad muy distinta a la actual.

En ese sentido, recordó que los nacimientos cayeron 45% y que, cuando se creó el PAMI durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, la expectativa de vida era bastante más baja. "Hoy tenemos mucha gente con más de 100 años. Consumimos más medicamentos", graficó.

Para el ministro, ese giro demográfico obliga a revisar el financiamiento y las coberturas. Además, destacó que el Gobierno habilitó nuevas entidades de seguros de salud que puedan prestar servicios directamente, sin quedar limitadas a esquemas de reintegro.

"No queremos que la gente esté obligada a trabajar y tener que comprar dos o tres o cuatro veces la salud", remarcó.

Federalizar la salud y ampliar la libertad de elección

Otro de los ejes centrales fue la descentralización. Lugones cuestionó que las necesidades sanitarias de todo el país se definan desde Nación y pidió que las provincias asuman un rol más activo en la organización del sistema.

"No es lo mismo la salud que necesita Neuquén que la que necesita Corrientes, Tierra del Fuego o Salta", ejemplificó. Y fue más allá: "Que un burócrata ministro de Salud entienda que puede hacer todo eso es una mentira".

La idea oficial es que cada jurisdicción diseñe sus políticas de acuerdo con su propia realidad epidemiológica y demográfica. "Tenemos que tratar de que se federalice realmente la salud", resumió. Luego, en un posteo en X, el ministro aseguró que el Gobierno recuperó la "rectoría" de la cartera sanitaria y que trabaja en coordinación con las provincias para que cada una asuma las responsabilidades que le tocan.

En paralelo, Lugones defendió una agenda de desregulación para pacientes, profesionales y empresas del sector, y cuestionó la obligatoriedad de algunos colegios profesionales. Sobre los plazos de la reforma, dejó una definición política: "Hay que reelegir a Milei para poder lograrlo, porque vamos a tardar más tiempo. Es muy largo".

FDA, patentes e inversiones farmacéuticas

En el plano regulatorio, el ministro confirmó que avanzan las conversaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) abra una oficina en el país durante 2027, tal como había adelantado el embajador estadounidense Peter Lamelas. "Hubo reuniones con FDA para poder aunar criterios. Y es cierto también que quedamos en que se abriría una oficina de la FDA en la Argentina", afirmó.

Lugones también respaldó la adhesión plena al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, cuyo tratamiento quedó en manos del Congreso, y celebró el desempeño de la industria farmacéutica nacional. En ese punto, recordó el compromiso de inversiones por al menos USD 8.000 millones en seis años para investigación, anunciado tras un encuentro entre el presidente Javier Milei y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.

ANMAT, Garrahan y discapacidad

El diagnóstico del ministro alcanzó también a la ANMAT, el Hospital Garrahan y el sistema de discapacidad. Según planteó, en los tres casos es necesario revisar la gestión, con el objetivo de que los recursos lleguen a los pacientes y a los sectores más vulnerables.

En cuanto a las prestaciones por discapacidad, indicó que el Gobierno apunta a que los prestadores cobren dentro de los 60 días posteriores a la presentación de las facturas, y atribuyó parte de las demoras a documentación desactualizada.

Para cerrar, Lugones les pidió a empresarios y referentes del sector que señalen las regulaciones que traban el funcionamiento del sistema: "¿En qué tenemos que desregular? No nos damos cuenta de todo. Así que ayúdennos, por favor".