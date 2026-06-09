Mario Lugones recorrió Sinergium Biotech y destacó proyectos clave para la producción de vacunas en Argentina

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, visitó las instalaciones de Sinergium Biotech para interiorizarse sobre dos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo biotecnológico argentino. La recorrida incluyó la planta donde se producen vacunas antigripales y neumocócicas y las obras de una nueva instalación destinada al desarrollo de vacunas y terapias basadas en ARN mensajero (mRNA).

Durante la visita, el funcionario pudo conocer de cerca los avances de iniciativas que apuntan a fortalecer la capacidad productiva, científica y tecnológica del país, además de ampliar la participación argentina en el mercado regional de vacunas.

La empresa informó que durante este año ya produjo y exportó más de 18 millones de dosis de vacuna antigripal, con ingresos superiores a los 60 millones de dólares. Además, proyecta alcanzar los 120 millones de dólares adicionales durante lo que resta de 2026 a partir de un acuerdo firmado con Pfizer y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la producción y exportación de vacunas antineumocócicas.

A su vez, gracias a un convenio con CSL Seqirus y la OPS, Sinergium Biotech comenzará a producir vacunas antigripales destinadas tanto al mercado local como al abastecimiento de toda la Región de las Américas a través de los Fondos Rotatorios Regionales. Según se indicó, esta iniciativa permitirá generar empleo especializado, fortalecer la cadena de valor local e incrementar la capacidad exportadora nacional en unos 100 millones de dólares anuales.

En el marco de la recorrida, Lugones también visitó las obras de una nueva planta piloto para el desarrollo de vacunas basadas en ARN mensajero, un proyecto que contempla una inversión de 20 millones de dólares dividida en dos etapas. La iniciativa está orientada a la investigación, desarrollo y escalado de tecnologías destinadas a la prevención de enfermedades respiratorias y otros patógenos emergentes y reemergentes.

Entre las líneas de trabajo se encuentran desarrollos vinculados a influenza, COVID-19, virus sincicial respiratorio y hantavirus, en colaboración con ANLIS Malbrán. Además, el organismo participará en la transferencia tecnológica relacionada con la producción de lípidos estratégicos y nanopartículas lipídicas, componentes esenciales para la elaboración de vacunas de mRNA.

Uno de los proyectos destacados es el desarrollo de una vacuna de ARN mensajero contra el hantavirus, una enfermedad para la que actualmente no existen vacunas aprobadas. La iniciativa contempla la creación de cuatro candidatos vacunales que serán evaluados en modelos experimentales.

Desde la cartera sanitaria señalaron que estos proyectos fortalecen las capacidades científicas, tecnológicas e industriales del país y consolidan la cooperación entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias estratégicas para la región.

Lugones, a través de sus redes sociales, indicó: "En Sinergium Biotech me interioricé acerca de los nuevos proyectos para el desarrollo de vacunas y terapias basadas en ARN mensajero. Esta plataforma permitirá que los argentinos contemos con más recursos para la prevención de enfermedades respiratorias y patógenos emergentes. Entre sus líneas de investigación se destaca el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus, una enfermedad que no cuenta con vacunas aprobadas y registra tasas de letalidad superiores al 30% en América".



INNOVACIÓN EN SALUD PARA EL DESARROLLO ARGENTINO



En Sinergium Biotech me interioricé acerca de los nuevos proyectos para el desarrollo de vacunas y terapias basadas en ARN mensajero. Esta plataforma permitirá que los argentinos contemos con más recursos para la prevención de... pic.twitter.com/EvyrRSWWGO — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) June 9, 2026

"La empresa además produce vacunas antigripales y neumocócicas en Argentina para abastecer al país y exportar a la región a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS. La producción local nos dará prioridad en la asignación inicial de dosis, junto al resto de los países participantes. Solo este año, Sinergium Biotech produjo y exportó más de 18 millones de dosis de vacuna antigripal, con ingresos superiores a los 60 millones de dólares. A régimen pleno, estos proyectos tienen una proyección exportadora de entre 300 y 400 millones de dólares anuales", agregó.

Y completó: "La salud es un sector estratégico para el desarrollo económico argentino. A partir de la nueva etapa de estabilidad, reglas claras y apertura al mundo que vive la Argentina, cada semana tenemos noticias de innovación e inversiones en salud que generan trabajo de calidad, fortalecen la industria nacional y dinamizan la economía".



