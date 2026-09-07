Martes de paro: docentes universitarios realizan nueva jornada de protesta por la ley de financiamiento

Los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales llevarán a cabo un paro de actividades este martes 8 de septiembre.

La medida de fuerza es impulsada por todos los gremios del sector universitario en reclamo de la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo a la pauta salarial del Gobierno.

El reclamo por la deuda salarial y la propuesta oficial

El conflicto se profundizó tras el ofrecimiento del Ejecutivo de un incremento del 3% para el mes de septiembre, considerado insuficiente por los sindicatos.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) señalan que la propuesta no compensa la pérdida del poder adquisitivo frente al 31,2% de recomposición adeudado según lo establecido por la legislación vigente.

La secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, se refirió al requerimiento judicial en curso: "Hoy vence el plazo legal para que el Gobierno presente ante la justicia de manera clara cómo va a dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que una ley nacional se convierta en letra muerta mientras nuestros salarios caen mes a mes por debajo de la línea de pobreza".

Profundización del plan de lucha en las aulas

La falta de un acuerdo en las paritarias agrava la situación en las casas de altos estudios, donde los trabajadores no perciben actualizaciones salariales desde junio.

La dirigencia sindical advierte que la diferencia entre la pauta oficial y lo dispuesto por la ley genera un atraso crítico en los ingresos de docentes e investigadores.

"La distancia entre el 3% miserable que propone el Gobierno y el 31,2% que nos adeudan por ley demuestra la falta absoluta de voluntad para sostener la universidad pública. La brecha salarial es insostenible; por eso este 8 de septiembre las aulas estarán vacías", afirmó Laura Carboni. Ante este panorama, las organizaciones gremiales evalúan convocar a una marcha nacional junto a sectores de ciencia y tecnología.