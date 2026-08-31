Martín Menem negó un aumento de la morosidad y aseguró que la oposición busca desestabilizar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el oficialismo podría impulsar proyectos para atender la situación de la morosidad crediticia, aunque condicionó cualquier iniciativa a que no implique un desequilibrio fiscal que atente contra el programa económico del gobierno de Javier Milei.

La discusión por el incremento de la morosidad tendrá un nuevo capítulo en el Congreso el próximo 9 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados sesione a pedido de la oposición para analizar distintas propuestas destinadas a abordar el problema que afecta a millones de familias argentinas.

Frente a ese escenario, Menem dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo presente sus propias propuestas: "Vamos a tratar de descomprimir algunas situaciones e ir hablando en comisión, presentando algunos proyectos alternativos", sostuvo el dirigente libertario.

A pedido de la oposición, diputados discutirán en labor parlamentaria la situación de la morosidad (Archivo).

El dirigente libertario insistió en la idea de que "el Estado no debe intervenir" en asuntos entre privados. No obstante, remarcó que cualquier respuesta a esta problemática deberá preservar sí o sí el equilibrio fiscal.

Además, Menem sostuvo que la morosidad crediticia "ya está bajando" y que es "dato, no opinión". Sin embargo, consultoras privadas que trabajan con información del Banco Central pronostican una continuidad del aumento de la morosidad durante julio.

Menem criticó la postura de la oposición sobre la morosidad

El presidente de Diputados también cuestionó el posicionamiento de la oposición respecto a este tema y advirtió que, detrás de algunas propuestas, existe una intención de atentar contra las cuentas públicas. "Lo que están buscando es un impacto de tipo fiscal para desestabilizar la economía", afirmó.

La disputa política alrededor de la situación dramática que transitan millones de argentinos quedó reflejada en otra advertencia que Menem lanzó en diálogo con Radio Rivadavia: "Detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política que está buscando un efecto desestabilizador".

En este punto, agregó que "cualquier cosa que puedan romper la van a romper" y sugirió que, aunque "algunos pueden tener buenas intenciones, de fondo está el monstruo".