Martín Menem calificó de "sin sentido" la sesión por el DNU 70: "Quieren generar caos"

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, cuestionó con dureza la convocatoria impulsada por bloques opositores para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.

La ofensiva legislativa busca dar de baja la medida tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras rurales, iniciativa que el titular del cuerpo consideró que "no tiene sentido".

"Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo. ¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más", advirtió el legislador riojano.

En esa misma línea, Menem enfatizó durante una entrevista televisiva: "Esta gente, con tal de hacer daño, son capaces de intentar llevarse puesto todo. Vuelve la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, voltean el programa de Cielos Abiertos. Vuelve todo para atrás, es un retroceso.

"Todo eso escondiéndose en la Ley de Tierras, que ya no tiene sentido", completó. Cabe destacar que el temario de la sesión pretendida por la oposición abarca además la discusión sobre Endeudamiento familiar y la Declaración de Emergencia nacional en Discapacidad.

Al ser consultado sobre el panorama social y económico, Menem afirmó que "no se perdieron puestos de trabajos" y defendió el rumbo de la gestión: "Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa a esto y obviamente cuesta. ¿En qué momento de la campaña el Presidente dijo que esto iba a ser un camino color de rosa? Habló de reformas de primera, segunda y tercera generación".

Asimismo, el titular de la Cámara baja descartó rumores sobre posibles cambios en el Gabinete y ratificó de forma enfática la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina, cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro", remarcó ante LN+.

En ese sentido, denunció la existencia de maniobras políticas contra la Casa Rosada: "Siempre el mismo modus operandi. Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno".

Inicia la discusión del Presupuesto 2027



Por otra parte, la Cámara de Diputados pondrá en marcha este martes al mediodía el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La jornada inaugural contará con la disertación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expondrá las pautas centrales del texto enviado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta oficial tiene como premisa ineludible el equilibrio fiscal, lo que fija un margen acotado para modificaciones en virtud de que cerca del 70% de las partidas presupuestarias corresponden a compromisos predeterminados, como prestaciones previsionales y programas sociales.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 será debatido desde este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Con un bloque propio de 95 legisladores, La Libertad Avanza deberá tejer alianzas y negociar con los gobernadores provinciales para reunir los 129 votos requeridos para lograr el quórum e ingresar al recinto.

Entre las demandas de las provincias figuran el envío de partidas para obras públicas, fondos universitarios, el financiamiento de las cajas de jubilaciones locales y la asignación de recursos para el área de discapacidad.

El cronograma proyectado prevé la realización de reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre con la intención de emitir dictamen y obtener la sanción definitiva de la ley antes de fin de año.



