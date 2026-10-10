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Sábado, 10 de octubre de 2026

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Martín Menem, sobre las alianzas electorales: "Sería más fácil cerrar acuerdos con cuanto gobernador se nos cruza"

El presidente de la Cámara de Diputados habló sobre los vínculos con espacios opositores de cara a 2027 y consideró que deben tener "agendas programáticas similares".

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la construcción de alianzas con gobernadores de cara a las elecciones 2027 y fue cauto: "El tema del armado político es un tema muy complejo".

"Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernador se nos cruza y llegar a alianzas electorales", expresó Menem en un acto partidario de La Libertad Avanza en Tigre.  

En ese sentido planteó que si quieren que "esto dure y perdure en el tiempo" deben tener "agendas programáticas similares".

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.

"¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?", expuso el diputado. 

 "Ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años"

Por su parte, planteó: "Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo".

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