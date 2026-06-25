Más de 1.400 alumnos de Vicente López realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis

Más de 1.400 alumnos de cuarto grado de Vicente López realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis, en una jornada que reunió a estudiantes, familias, docentes y autoridades municipales para homenajear al General Manuel Belgrano y reafirmar los valores patrios.

Del acto participaron alumnos de 35 escuelas públicas municipales, provinciales y privadas del distrito. La intendenta Soledad Martínez fue la encargada de tomar la promesa a los estudiantes frente a toda la comunidad educativa.

"Es un día muy especial para todos los chicos de cuarto grado de Vicente López. Hicieron la Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis, donde logramos reunir a escuelas públicas municipales y provinciales, y también a escuelas privadas. Toda la comunidad educativa de Vicente López se reunió para festejar este día con los chicos", expresó la jefa comunal.

Una ceremonia con música, tradición y homenaje a Belgrano

La actividad se desarrolló en el marco del Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en recuerdo del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional y una de las figuras más importantes de la historia argentina.

Durante la ceremonia, la Banda Militar de la Fuerza Aérea "Alas Argentinas" interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción Aurora. Además, el artista Benjamín Botero brindó un espectáculo de folklore junto a alumnos y docentes de la Escuela de Música Popular de Vicente López.

Otro de los momentos destacados fue el traspaso de la bandera benemérita, una insignia histórica donada al municipio en 1937 que, desde 1943, rota entre las escuelas provinciales del distrito.

El compromiso con la educación en Vicente López

Al cierre de la jornada, Soledad Martínez destacó el rol de la educación en el municipio y ratificó la continuidad de las políticas de acompañamiento a las instituciones educativas.

"En Vicente López la educación es un orgullo, no solo la municipal sino en todos sus ámbitos. Es un faro para el resto de la provincia. Vamos a seguir por este camino, invirtiendo recursos municipales en educación pública de calidad y acompañando también a las escuelas parroquiales y privadas, trabajando en conjunto. Eso es lo que hace la diferencia", sostuvo la intendenta.

La ceremonia volvió a reunir a toda la comunidad educativa de Vicente López en una de las fechas más significativas del calendario escolar, con miles de estudiantes protagonizando uno de los momentos más importantes de su formación ciudadana.