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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
RESPALDO

Así Sergio Massa apoyó a Lula en las elecciones de Brasil

El exministro de Economía argentino manifestó su respaldo al mandatario brasileño durante la jornada comicial y destacó la relación bilateral.

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El exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, manifestó este domingo su respaldo público al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de las elecciones presidenciales que se celebran en el país vecino. 

El dirigente político argentino difundió su postura a través de sus canales oficiales durante el desarrollo de la jornada electoral.

El mensaje publicado en redes sociales

El pronunciamiento se concretó mediante la difusión de imágenes institucionales junto al jefe de Estado brasileño. En la publicación, el dirigente incluyó símbolos patrios de ambas naciones para remarcar la integración regional entre Argentina y Brasil.

El gesto político se da en una contienda donde el candidato del Partido de los Trabajadores busca la reelección frente a sus principales competidores en las urnas. La definición electoral se sigue con atención en toda Sudamérica por su impacto en el comercio bilateral.

Contexto de la contienda electoral brasileña

La jornada democrática cuenta con más de 158 millones de electores habilitados para emitir su sufragio en las urnas electrónicas. Los comicios definirán las autoridades ejecutivas y legislativas para los próximos años.

En caso de que ninguna de las fórmulas alcance la mayoría absoluta de los votos válidos en la presente jornada, la legislación prevé una segunda vuelta electoral programada para finales de octubre.

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