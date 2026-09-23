Mauricio Macri habilitó la sede del PRO para un encuentro encabezado por Hernán Lacunza de cara a las elecciones 2027

El expresidente Mauricio Macri autorizó la utilización de la sede nacional del PRO para un encuentro encabezado por Hernán Lacunza, en un gesto que podría ser interpretado como un aval a una posible candidatura de cara a las elecciones del 2027.

La reunión se llevó a cabo durante una cena reducida de dirigentes en el barrio porteño de San Telmo, en una señal que evidencia autonomía política frente a La Libertad Avanza.

El encuentro ocurrió en medio del estancamiento en las negociaciones entre Cristian Ritondo y Fernando de Andreis en representación del PRO, junto a Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem por el sector oficialista.

La cena partidaria en la sede del PRO estuvo encabezada por Hernán Lacunza.

El evento realizado en la sede partidaria contó con la presencia de referentes distanciados del oficialismo, entre quienes se encontraban María Eugenia Vidal, el senador nacional Humberto Schiavoni junto a su par Martín Goering Lara, el exlegislador Jorge Enríquez y los diputados nacionales Emmanuel Bianchetti, Sergio Capozzi y Martín Ardohain.

Las convocatorias fueron coordinadas desde el entorno del expresidente y establecieron un grupo de asistencia reducida para el cónclave político.

Por su parte, Hernán Lacunza continúa encaminándose hacia una postulación presidencial con un discurso centrado en la economía, sin contar con un aval explícito ni con el rechazo por parte de la cúpula del PRO

Somos Sergio, Gastón, Valentina, Benjamín, Gabriel, Claudia, José, Martín, Vicky, Miguel, Kenji, María Eugenia, Caro, Georgina, Marcos, Quique, Julio, Jorge, Humberto, Patricio, Claudia, Alfredo, Pablo, Martín. Somos PRO. Nacional y federal. Estamos en tu provincia. Volver a ser. pic.twitter.com/pioeUwbjnz — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) September 23, 2026

La agenda partidaria continuará con un encuentro virtual entre los jefes provinciales del PRO y la realización de una nueva edición del espacio político denominado "Próximo Paso", programada en la provincia de Jujuy.

Dicha actividad incluirá un encuentro con el gobernador local, Carlos Sadir, en el marco de las diferencias persistentes entre ambos espacios políticos pese al respaldo legislativo en el Congreso.