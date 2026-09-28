Máximo Kirchner aseguró que Cristina Kirchner quiere ser candidata a presidenta

Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene "la voluntad" de ser candidata a presidenta en la próxima elección. Además, marcó que el camino que la expresidenta inició ante la ONU es la prueba de que quiere volver a representar a quienes la quieren votar.

El diputado nacional explicó en diálogo con Infobae que hoy el esfuerzo está puesto en el plano internacional. Los abogados de Cristina Kirchner presentaron su caso ante organismos de Naciones Unidas para que se revise la condena y se le restituyan sus derechos políticos y civiles. Kirchner cuestionó el fallo y sostuvo que es una sentencia "donde es más alta la accesoria que la principal", en alusión a la inhabilitación perpetua.

Consultado por posibles vías alternativas para que se presente, ya que algunos juristas sostienen que la sentencia le impide ejercer cargos pero no anula sus derechos electorales, no descartó ninguna opción. Insistió en que el peronismo "pierde competitividad, mucha" sin ella y dijo que la proscripción "le hace mal a la democracia argentina" porque millones de personas no pueden votar a quien eligen.

"Sí, subestimé a Milei"

Sobre la interna del peronismo, Kirchner reconoció que hay un espacio fragmentado entre el kirchnerismo, el kicillofismo y los gobernadores que acompañaron leyes como el RIGI y la reforma laboral. "Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir", planteó, y se quejó de que cada vez que se abre ese debate se lo acusa de fomentar la división. Agregó que su sector quiso ir a internas y que los demás no aceptaron competir.

Al repasar la derrota de 2023, hizo una autocrítica: admitió que subestimó a Javier Milei, y aclaró que fue Cristina quien advirtió antes que nadie su crecimiento. Para el diputado, el libertario supo leer el desencanto de una sociedad que había quedado frustrada tanto con el macrismo (2015-2019) como con el Frente de Todos (2019-2023).

También remarcó que, según su lectura, el apoyo a la expresidenta crece entre los jóvenes y los sectores populares. Y le devolvió el latiguillo al Presidente: "Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella y la casta sigue".

"Miedo tuve el 1 de septiembre"

Le preguntaron si teme ir preso por la causa Hotesur y Los Sauces. Respondió que el único momento en que sintió miedo fue el 1 de septiembre, cuando atentaron contra su madre, y que lo asustaron sobre todo "las reacciones posteriores". Después añadió: "Si yo tuviera miedo, hubiese votado a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional".

Denunció además una "disparidad en el trato" del Poder Judicial según quién esté en el banquillo, y sostuvo que los tiempos de sus causas responden a la decisión de "sacarlos de la cancha" políticamente. Lo que sí le molesta, dijo, es que la investigación del atentado contra Cristina "no fue a ningún lado".