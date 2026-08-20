Máximo Kirchner habló de todo en "Cara a Cara": "El peronismo necesita ser más claro en las propuestas"

Máximo Kirchner fue el invitado de "Cara a Cara", el ciclo de entrevistas de Crónica, El Streaming, donde dialogó con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida. El diputado nacional de Unión por la Patria dejó definiciones sobre el rumbo del peronismo, disparó contra el modelo económico de Javier Milei y protagonizó un cruce con Patricia Bullrich.

El líder de La Cámpora puso el foco en la necesidad de que su espacio revise su propia práctica política. "Tenemos que recuperar la capacidad de discutir ideas. Vamos a todos lados con la esperanza de convencer de que esta no es la única forma de vivir en la Argentina", sostuvo.

Y completó: "El peronismo tiene que revisar la política distributiva y recuperar el equilibrio social que se está rompiendo".

Críticas al RIGI y al modelo económico

Kirchner cuestionó la idea de que el crecimiento de un sector se traduzca en un beneficio para el conjunto y puso como ejemplo el caso del litio: "En Catamarca vemos que tienen el litio y crece el sector, pero es la provincia con mayor endeudamiento entre sus familias".

En esa línea, apuntó contra el RIGI, aunque aclaró que no se trata de una postura en contra de la actividad minera. "Cuando uno plantea esto, hay una trampa que se utiliza siempre: 'están en contra de la minería', cuando no es así", explicó.

Su reclamo, dijo, pasa por que la renta de los bienes naturales comunes "puede llegar a beneficiar a mayor cantidad de argentinos y argentinas, y no solo a los que trabajan de forma directa".

Según el diputado, la minería "no es una gran generadora de empleo" y el régimen de incentivos "viene a ampliar la rentabilidad existente": "Argentina tiene una ley de minería de mediados de los 90, y esto viene a darle todavía más beneficios a quienes ya lo tenían".

El dirigente también se refirió a la renta energética y a Vaca Muerta. Recordó que buena parte del superávit comercial está vinculado a la balanza energética, impulsada además por la suba del precio del petróleo tras "el ataque de Estados Unidos a Irán".

En ese marco, reprochó la falta de una política sobre esos ingresos extraordinarios y recordó que su bloque presentó proyectos para que el excedente generado por el conflicto en Medio Oriente lo administre el propio Presidente: "Le estamos diciendo 'ahí tenés un lugar'", por los "márgenes de rentabilidad enormes" de las empresas transnacionales del sector.

El cruce con Bullrich

Consultado por las declaraciones de Patricia Bullrich sobre una supuesta "economía fracasada", Máximo respondió con ironía: "Es complejo saber a qué se refiere, porque es alguien que fracasó con Macri, con De la Rúa".

Y reivindicó la gestión kirchnerista: "Sé que los 12 años entre 2003 y 2015 fueron mucho mejores que los años que siguieron".





El diputado sumó una chicana personal en respuesta a la idea de "tomar un café" para dialogar: "A mí me gusta el té, no tomo café. Té amargo, que es una costumbre que me viene del sur".

De todos modos, aseguró que mantiene el diálogo con todos los sectores: "Tenés que tomar un café con quien sea para mejorar la calidad de vida de tu gente, más allá de tus gustos personales".

Sobre el final, cuestionó las distintas etapas de la dirigente: "No sé cuál Bullrich habla, si la de De la Rúa, la de Macri o la de Milei".

Y evocó a la que conoció en su infancia, "yendo a Río Gallegos como dirigente de la Juventud Peronista a ver a Néstor y Cristina". En ese punto, recordó una imagen que conserva: una foto de 1985 o 1986, en un café de Río Gallegos, donde aparecen Bullrich y una Cristina Kirchner de "32, 33 años", "sentadas charlando".

La mirada sobre Cristina Kirchner

En otro tramo de la charla, el legislador se refirió a la representación política que tiene su madre y lo que representa en el pueblo. "Creo que la figura de Cristina es muy grande, muy amplia y creo que es el último recuerdo donde la sociedad entendió que había más días felices que días tristes", consideró.

En ese sentido, resaltó que es "una figura muy emblemática para el pueblo argentino" y que "la identifican con alguien que tuvo el coraje que muchos hombres no tienen de los diferentes partidos políticos".

"Creo que Cristina crece cuando la desesperanza empieza a reinar porque es un significante de esperanza. Porque camina, porque abraza a la gente, porque pelea, porque entiende lo que hay que hacer. Porque sus 8 años como Presidenta no fueron perfectos, pero fueron mejores a todo lo que vino. Porque es digna, porque es firme, porque no se arrodilla, porque no tiene precio. Entonces ese tipo de cosas empiezan a ser valoradas por muchas personas", expresó.