Media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: cómo votó cada bloque

El Gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo a nivel legislativo con la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Presidente considera prioritaria para su gestión. Para lograrlo, obtuvo el acompañamiento de sus habituales aliados en el Congreso.

La reforma fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. El expediente pasó al Senado donde el oficialismo intentará repetir los acuerdos para convertir en Ley la iniciativa.

Cómo votó cada bloque

En la maratónica sesión del miércoles, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y Argentina Federal, además de parte de los legisladores de otros espacios provinciales.

Por la negativa votaron los integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que la votación reflejó una división en Provincias Unidas, bloque en el que algunos diputados acompañaron la reforma, otros votaron en contra y un grupo eligió abstenerse.

Entre quienes optaron por no acompañar ni rechazar la iniciativa estuvieron Juan Fernando Brugge, Mariela Coletta, Pablo Juliano y Martín Lousteau, de Provincias Unidas; además de Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Mónica Frade, de la Coalición Cívica; y Fernanda Ávila, Fernando Monguilot y Sebastián Noblega, de Elijo Catamarca.

Así fue la votación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Un dato llamativo de la votación fue la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con LLA por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil. También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

Media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II

Tal como ocurrió con la reforma del BCRA, el oficialismo también consiguió el respaldo de sus aliados para aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal II.

La Libertad Avanza logró la media sanción con 139 votos a favor gracias al acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo.

El proyecto de Inocencia Fiscal II también fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados.

En tanto, los 110 votos en contra provinieron de Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Hubo dos abstenciones.