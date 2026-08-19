"Menos burocracia": Karina Milei y Pilar Ramírez impulsaron la Ley de Libertad Comercial en una fábrica de Villa Lugano

La secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, y la presidenta del partido en la Ciudad, Pilar Ramírez, recorrieron la fábrica de muebles Fontenla, ubicada en Villa Lugano, para impulsar el proyecto de Ley de Libertad Comercial en el distrito porteño.

Durante la visita conversaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre la producción industrial, la generación de empleo y los desafíos que enfrentan las empresas para invertir y crecer en la Ciudad.

Fundada en 1948 como un pequeño comercio familiar, la empresa hoy es conducida por la segunda y tercera generación. Su fábrica integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura.

"Confiar en el que trabaja y controlar lo importante"

En ese marco, Ramírez presentó los ejes de la Ley de Libertad Comercial, que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, una ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura.

"Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle", afirmó.

El proyecto fija que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud queda aprobada de forma automática. Además, impide que el Estado vuelva a exigir documentación que ya posee y establece que las observaciones deberán hacerse de una sola vez, de manera integral, precisa y fundamentada.

"Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir", concluyó Ramírez.

Los ejes del proyecto