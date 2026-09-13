Mercosur: Indonesia busca un acuerdo comercial y acelera la agenda

El embajador de Indonesia en la Argentina, Sulaiman Syarif, confirmó el impulso de un tratado de libre comercio entre su país y el Mercosur como una prioridad diplomática.

La iniciativa busca integrar la capacidad exportadora de materias primas de Sudamérica con la demanda industrial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en el marco de una profunda reconfiguración económica global. Al respecto, el diplomático enfatizó: "El Mercosur es una prioridad".

Apertura de mercados y reducción de tarifas

El representante diplomático remarcó que el principal obstáculo para potenciar el intercambio reside en las tarifas de importación que afectan a los productos indonesios.

Ante esta situación, explicó: "El principal obstáculo son los aranceles: los productos indonesios enfrentan aranceles más altos al ingresar a Argentina que los productos de los socios del Mercosur, razón por la cual un CEPA/TLC entre Indonesia y el Mercosur es ahora una prioridad en negociación".

La firma de un acuerdo de asociación económica integral (CEPA) o un tratado de libre comercio (TLC) buscará equiparar las condiciones de competencia para fomentar el envío de harina de soja, maíz, trigo, cueros y minerales críticos como litio y cobre.

Sobre esta complementariedad, el funcionario argumentó: "Los perfiles comerciales del ASEAN y el Mercosur se complementan bien. En gran medida, cada parte suministra lo que la otra necesita, en lugar de competir en las mismas categorías de productos. La base manufacturera del ASEAN (automóviles, motores, maquinaria, calzado) complementa la fortaleza agrícola del Mercosur (harina de soja, maíz, trigo, cueros)".

Durante el primer semestre del año, las colocaciones de la Argentina hacia el bloque de la ASEAN alcanzaron los 3.900 millones de dólares, superando las ventas dirigidas hacia la Unión Europea y a Estados Unidos.

Respecto a estos volúmenes, Syarif detalló: "En el primer semestre de 2026, Argentina exportó USD 3,9 mil millones al ASEAN como bloque, más de lo que exportó a Estados Unidos (USD 3,0 mil millones) o a la Unión Europea (USD 2,7 mil millones) en el mismo período".

En el mismo sentido, la representación diplomática destacó la posición estratégica del país dentro de la región sudamericana.

"Dentro de América del Sur, Argentina se destaca claramente: es el tercer socio comercial más importante de la región tanto para el ASEAN como para Indonesia, detrás únicamente de Brasil y México", afirmó el diplomático sobre la balanza comercial.

Mecanismos bilaterales e integración regional

La agenda oficial contempla para la segunda mitad del año el funcionamiento de la Comisión Conjunta con la Cancillería Argentina y el desarrollo del foro de consultas bilaterales.

En paralelo, la actividad turística registró el ingreso de más de 13.000 viajeros argentinos al territorio asiático durante el último ciclo anual.

Sobre este punto, el embajador resaltó: "El turismo ha sido, efectivamente, un verdadero punto destacado: las llegadas de visitantes argentinos a Indonesia superaron las 13.000 el año pasado, continuando una tendencia ascendente de los últimos tres años".

En el plano estratégico, la región del Sudeste Asiático mantiene un rol clave en el comercio global al concentrar el tráfico marítimo por el Estrecho de Malaca.

Refiriéndose al peso geopolítico de la zona, el representante expresó: "El estrecho de Malaca, que se extiende entre Indonesia, Malasia y Singapur, concentrates alrededor del 40% del comercio mundial, lo que convierte a la región en un punto de paso crítico del que depende la economía mundial".

Asimismo, el diplomático ponderó el crecimiento del mercado asiático en su conjunto: "La importancia del ASEAN se sustenta en dos pilares que se refuerzan mutuamente: la resiliencia económica y la centralidad geopolítica. Es un mercado de aproximadamente 690 millones de personas, con un PIB combinado de más de USD 4,2 billones, que crece más rápido que muchas de las principales economías avanzadas y atrae cientos de miles de millones en inversión extranjera".

Finalmente, para los países miembros del Mercosur, este acercamiento representa una vía para diversificar mercados e integrar cadenas de valor de forma conjunta.

"La ASEAN demuestra lo que un bloque puede lograr al combinar escala económica con unidad diplomática. Esto puede ser un punto de referencia útil para el Mercosur y Argentina, donde actuar como bloque, junto con los vínculos bilaterales, puede generar un verdadero poder de negociación en un orden global fragmentado", concluyó Sulaiman Syarif.