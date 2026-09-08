Mesa política: el Gobierno ultimó la Ley de Soberanía con eje en Malvinas

El Gobierno ultimó la Ley de Soberanía con eje en Malvinas. La mesa política nacional encabeza un encuentro clave en Casa Rosada para ajustar los detalles técnicos del proyecto que será enviado al Congreso a la brevedad.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes una reunión con el círculo íntimo del Ejecutivo para terminar de definir el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, centrada en la cuestión de Malvinas. La iniciativa, actualmente en revisión técnica, ingresaría hacia el cierre de la semana por la Cámara de Diputados.

Estrategia legislativa y el recorrido de la norma

El proyecto busca reglamentar y dar sustento legal a los anuncios realizados de forma reciente sobre la reafirmación del reclamo territorial. Tras la reunión de Gabinete liderada por el presidente Javier Milei, la mesa chica resolvió que el debate parlamentario comience en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera contar con un marco favorable para asegurar su aprobación.

Actualmente, el texto final se encuentra bajo el análisis de la Secretaría de Legal y Técnica para ajustar las precisiones jurídicas antes de su presentación oficial ante las autoridades del Congreso.

Los integrantes de la cumbre en Casa Rosada

El encuentro reúne al núcleo de decisiones políticas de la gestión nacional en la sede de gobierno. Entre los asistentes presentes se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a su segundo, Ignacio Devitt, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Asimismo, participan del debate el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.