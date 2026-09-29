La mesa política se reúne dividida por la ley de Discapacidad

La mesa política de Javier Milei se reúne en la Casa Rosada con la presencia de referentes del oficialismo y legisladores para destrabar una fuerte interna gubernamental por la ley de Discapacidad.

El debate enfrenta al equipo económico con los armadores políticos en torno al impacto presupuestario de las prestaciones para el sector.

La urgencia del encuentro responde a la necesidad de fijar una posición unificada antes de someter la iniciativa a votación en la Cámara de Diputados.

Posturas contrapuestas entre Economía y el ala política

El Ministerio de Economía sostiene serios reparos respecto del costo fiscal de las partidas y advierte sobre las dificultades de habilitar partidas sin recortes equivalentes.

Por su parte, los operadores del área política presionan para flexibilizar la postura financiera y garantizar el apoyo de los bloques dialoguistas en el Congreso.

Desde el sector político de la gestión manifestaron de forma categórica respecto al gasto: "Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto".

Estrategia parlamentaria y búsqueda de consensos

La prioridad del oficialismo es alcanzar una redacción de consenso que mantenga el equilibrio en las cuentas públicas sin arriesgar una derrota en el recinto.

Los negociadores de la Casa Rosada intensifican los contactos con espacios aliados para pulir los artículos vinculados al financiamiento de los servicios.

El resultado de la reunión definirá el margen de negociación del Poder Ejecutivo para asegurar los votos necesarios en las próximas sesiones.