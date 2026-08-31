"MESSI ES IMPOSIBLE", escribió Milei tras la noticia del 10 que deja la Selección
El Presidente compartió un fragmento de una vieja entrevista y ratificó su postura histórica sobre la figura del capitán de la Selección Argentina.
El presidente de la Nación, Javier Milei se pronunció públicamente a través de la red social X tras el anuncio de Lionel Messi y su retiro del seleccionado nacional.
El mandatario nacional reposteó una publicación que recopilaba sus declaraciones sobre el rendimiento del atacante rosarino y acompañó el mensaje con el texto: "MESSI ES IMPOSIBLE (2018) CIAO!".
La publicación original incluía un fragmento audiovisual en el que la máxima autoridad nacional analizaba el desempeño técnico del capitán argentino.
La defensa basada en estadísticas y el respaldo presidencial
La interacción realizada por la cuenta oficial del jefe de Estado retomó un contenido que repasaba sus argumentos técnicos y cuantitativos sobre el futbolista.
El mensaje republicado expresaba textualmente: "Cuando todos criticaban a Messi, Milei siempre lo defendió. Porque su forma de ver las cosas es una sola: primero los datos. Y los datos dicen que Messi es el mejor jugador del mundo".
De esta manera, el Presidente volvió a recurrir a sus análisis numéricos históricos para destacar el impacto del deportista dentro del fútbol internacional.