"MESSI ES IMPOSIBLE", escribió Milei tras la noticia del 10 que deja la Selección

El presidente de la Nación, Javier Milei se pronunció públicamente a través de la red social X tras el anuncio de Lionel Messi y su retiro del seleccionado nacional.

El mandatario nacional reposteó una publicación que recopilaba sus declaraciones sobre el rendimiento del atacante rosarino y acompañó el mensaje con el texto: "MESSI ES IMPOSIBLE (2018) CIAO!".

MESSI ES IMPOSIBLE (2018)

CIAO! https://t.co/MtUTA17l9E — Javier Milei (@JMilei) August 31, 2026

La publicación original incluía un fragmento audiovisual en el que la máxima autoridad nacional analizaba el desempeño técnico del capitán argentino.

La defensa basada en estadísticas y el respaldo presidencial

La interacción realizada por la cuenta oficial del jefe de Estado retomó un contenido que repasaba sus argumentos técnicos y cuantitativos sobre el futbolista.

El mensaje republicado expresaba textualmente: "Cuando todos criticaban a Messi, Milei siempre lo defendió. Porque su forma de ver las cosas es una sola: primero los datos. Y los datos dicen que Messi es el mejor jugador del mundo".

De esta manera, el Presidente volvió a recurrir a sus análisis numéricos históricos para destacar el impacto del deportista dentro del fútbol internacional.