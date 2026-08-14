"Mi renuncia ya está firmada", escribió Toviggino citando frases del papa Francisco

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volvió a generar repercusión en las redes sociales tras publicar una serie de frases atribuidas al fallecido papa Francisco.

A través de su cuenta en la plataforma X, la mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia compartió pasajes alusivos a la renuncia y a la resiliencia en la función pública.

Mi renuncia ya está firmada por si padezco una enfermedad que me impida continuar. No le temo a la muerte, no sé si por inconsciencia o porque sencillamente no me lo planteo. Sé que en otro lugar, comenzaré una nueva etapa.



Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni... — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) August 14, 2026

Las frases de Jorge Bergoglio publicadas por la dirigencia futbolística

En esta jornada el dirigente deportivo replicó cinco citas textuales vertidas por Jorge Mario Bergoglio en el libro de entrevistas El Pastor, realizado por los periodistas Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti.

Entre las expresiones difundidas por Pablo Toviggino se destacó: "Mi renuncia ya está firmada por si padezco una enfermedad que me impida continuar. No le temo a la muerte; no sé si por inconsciencia o porque sencillamente no me lo planteo".

Asimismo, la publicación incluyó referencias al posicionamiento político del Sumo Pontífice, así como pasajes vinculados al trabajo comunitario: "Nunca estuve afiliado al partido peronista; ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira", indicaba otro de los textos reproducidos por la autoridad directiva.

Mensajes de superación y contexto en las redes sociales

El hilo del integrante de la AFA concluyó con reflexiones referidas al esfuerzo personal y la capacidad de sobreponerse ante los conflictos: "La vida no es un camino recto hacia arriba; es una sucesión de intentos, errores y nuevos comienzos. Ascender no significa no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre".

El posteó cerró con un enigmático "Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos. Hasta siempre".

La reaparición del dirigente en el entorno digital se da en medio del seguimiento judicial y mediático que rodea a la cúpula de la entidad madre del fútbol argentino.