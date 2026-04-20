Milei acusó a su biógrafo de "buscar cámara" y apoyó a Lilia Lemoine

El presidente Javier Milei tomó partido este lunes en la interna libertaria que desde hace días agita las filas del oficialismo. Tras las críticas del biógrafo Nicolás Márquez a la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno por las causas judiciales que pesan sobre él, la diputada Lilia Lemoine cuestionó que se lo convoque a dar opiniones periodísticas sin pertenecer al espacio. El mandatario, en plena gira por Israel, respaldó esa postura.

"LILIA TIENE RAZÓN", escribió Milei en X al compartir un fragmento de una entrevista a la legisladora en LN+. "Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son", añadió, en referencia directa a Márquez, quien había estado en el mismo programa momentos antes que Lemoine. "En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar", remarcó.

Lemoine: "No es una voz autorizada"

Por su parte, Lemoine fue contundente al señalar que es un error convocar a Márquez para que opine sobre las posiciones de los legisladores de La Libertad Avanza. "Es el biógrafo de Milei, no es un funcionario, no es una voz autorizada para hablar de este tema", afirmó la diputada. En un cruce con el periodista Luis Majul, subrayó: "Es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento y no lo es".

Las declaraciones de la legisladora llegaron después de que Márquez calificara al jefe de Gabinete de "mentiroso" por las explicaciones que dio sobre sus viajes y propiedades, y reiterara el pedido de renuncia al considerar que su presencia "daña a la gestión".

Los viajes de Adorni y las acusaciones de Márquez

"Su permanencia perjudica al Gobierno. Está totalmente desacreditado, degradado, su reputación está en el subsuelo. Concentra el repudio mayoritario de la población. Un funcionario de tan alto cargo no solamente se perjudica a sí mismo sino también al Gobierno", había sostenido Márquez la semana pasada en LN+. La acusación de falsedad apunta a las declaraciones de Adorni sobre sus hábitos de trabajo: aseguró que no tomaba vacaciones, pero la Justicia confirmó que viajó con su familia a Punta del Este y a la isla de Aruba.

"Si Adorni fuese un señor impecable, de todas maneras se tiene que ir, porque para la opinión pública es un sujeto que reta, que desgasta, fastidia, genera rechazo, no sirve políticamente. Él ha mentido públicamente, se ha demostrado incapaz de dar una conferencia de prensa, así que tengo todo el derecho a sospechar que es un mentiroso. Algo raro hay detrás. Es un personaje que ha hecho algunos movimientos que no se pueden confesar", enfatizó el biógrafo.

Consultado sobre si habló con Milei al respecto, Márquez aclaró que no abordó el tema con el Presidente, dado que se mantiene "al margen" de la administración libertaria al no ser funcionario del gobierno.