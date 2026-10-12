Milei afirmó que tiene USD 125.000 millones para frenar una corrida: "No la espero, pero me preparo"

El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno dispone de USD 125.000 millones en reservas e instrumentos financieros para hacer frente a una eventual corrida cambiaria el próximo año.

"No espero una corrida, pero me preparo", afirmó la máxima autoridad nacional, quien remarcó que la capacidad de respuesta de la gestión actual es notablemente superior a la del período anterior.

Desglose del blindaje financiero y compromisos de deuda

El mandatario detalló la estructura del respaldo en divisas y precisó que la estrategia combina compras de divisas, líneas de swap, herramientas de dólar futuro y un esquema de financiamiento cerrado.

Según la explicación oficial, con las operaciones de derivados financieros es posible absorber una parte sustancial de la base monetaria, garantizando la liquidez necesaria para neutralizar cualquier maniobra especulativa en el mercado.

En materia de compromisos con acreedores, el jefe de Estado señaló que las obligaciones locales cuentan con refinanciación garantizada y que el financiamiento externo para los vencimientos del próximo año se encuentra resuelto.

Además, el superávit del sector energético y el equilibrio fiscal consolidan un escenario donde el riesgo de incumplimiento se reduce drásticamente.

Fuerte respaldo al ministro Luis Caputo y rechazo a las presiones

Durante sus declaraciones, Javier Milei desmintió enfáticamente las versiones periodísticas y políticas que sugerían cambios en el gabinete económico.

El Presidente ratificó en su cargo al ministro de Economía, Luis Caputo, calificando la relación de trabajo entre ambos como una alianza estratégica coordinada de manera permanente.

El mandatario atribuyó los rumores a maniobras destinadas a debilitar la posición argentina en las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional.

Con este pronunciamiento, el Poder Ejecutivo ratificó el rumbo macroeconómico y la estabilidad del equipo de gobierno de cara al próximo ejercicio financiero.