Milei avaló críticas de un congresista de Estados Unidos contra Lula: "Brasil se merece más"

El presidente Javier Milei volvió a tensar la relación bilateral al replicar en redes sociales las duras declaraciones formuladas por un congresista de Estados Unidos contra Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El legislador republicano norteamericano había exigido pública rendición de cuentas al mandatario brasileño, un mensaje que el jefe de Estado argentino acompañó con el comentario de que los ciudadanos de Brasil "se merecen mucho más", en una clara provocación política hacia Brasilia.

%uD83D%uDEA8El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista.



Los brasileños se merecen mucho más que este puerco. pic.twitter.com/65IyIgbCKV — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 9, 2026

Esta nueva embestida digital ocurre en el marco del fuerte contrapunto diplomático que mantienen ambas administraciones desde hace semanas.

La desavenencia provocó que las diplomacias de ambos países retiraran o llamaran a consultas a sus máximos representantes: por el lado argentino, el embajador Daniel Raimondi dejó la sede de Brasilia para retornar al país, quedando la representación diplomática de Buenos Aires a cargo de la diplomática María Emilia Cortés como encargada de negocios.

La hostilidad de Lula hacia Marco Rubio no sorprende. Frente a un liderazgo firme que defiende la libertad, la izquierda radical responde con ataques.



Brasil merece más: libertad, democracia y un futuro lejos de la influencia castrocomunista. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 pic.twitter.com/WE6joYbbxL — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 9, 2026

Riesgo comercial y enfriamiento institucional entre ambos países

La serie de descalificaciones cruzadas derivó previamente en la decisión del gobierno de Brasil de convocar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, sin fijar una fecha de retorno.

Las autoridades brasileñas calificaron los cuestionamientos vertidos por Javier Milei como hechos de suma gravedad institucional, reprochando además la falta de rectificación por parte de Cancillería.

El estancamiento en los canales de comunicación de primera jerarquía genera preocupación en el ámbito económico de la región.

Al ser Brasil el principal socio comercial de la Argentina, analistas y referentes del sector advierten que la parálisis diplomática atenta contra las negociaciones cotidianas en el Mercosur y afecta a industrias estratégicas como el sector automotriz y la minería.

Para ampliar el contexto sobre este conflicto diplomático y sus antecedentes, se puede consultar el reporte sobre Milei acusa a Brasil y México de financiar "campaña antiargentina" , donde se abordan las acusaciones previas planteadas por el Ejecutivo argentino y la posterior reacción oficial de las cancillerías de la región.