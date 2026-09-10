Milei celebró el dato de inflación de agosto: "¡Vamos Toto!"

El presidente Javier Milei tuiteó después de conocerse el dato de inflación de agosto 2026, que fue del 1,7% y tuvo una baja de cuatro puntos porcentuales respecto al mes anterior.

"¡Vamos Toto!", fue el escueto mensaje de celebración del presidente Milei al citar a su ministro y compartir los números compartidos por el INDEC en la tarde de este jueves.

Milei festejó el dato de inflación.

El propio Caputo resaltó que la inflación "fue la más baja en 14 meses", "la menor suba desde junio del año pasado" y "el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017".

El mensaje de Luis Caputo.

"La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%", apuntó Caputo, al tiempo que remarcó que "la división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6%".

Otro que valoró el dato fue el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger, quien afirmó que "tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal".

El ministro Sturzenegger.

"Felicidades ministro Luis Caputo", vitoreó el ministro, entre los mensajes que compartió le Gobierno.