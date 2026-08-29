Milei celebró el título de Las Leonas en el Mundial de hockey: "¡Vamos, carajo!"

Javier Milei compartió un mensaje de alegría después de lo que fue la victoria de Las Leonas ante Países Bajos para quedarse así con el Mundial de hockey femenino por tercera vez en su historia.

"¡Vamos Leonas carajo!", fue el mensaje que compartió en su cuenta de X el presidente para expresar su alegría por el título conseguido.

Otra de las personas que felicitó a Las Leonas fue la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, quien compartió: "¡Vamos, Las Leonas campeonas! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!".

Por otra parte, quien también se expresó en redes sociales es el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

"¡¡¡Las Leonas son campeonas del mundo!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026", destacó.

Un triunfo histórico

Las Leonas consiguieron ganar una final que quedará para siempre en la memoria. Fue 1-1 en el tiempo reglamentario y 3-1 para la albiceleste en los penales australianos.

Con este campeonato, Argentina alcanzó su tercera estrella y quedó como única segunda en el escalafón histórico detrás de las neerlandesas, que suman 9 y habían ganado los últimos tres Mundiales de forma consecutiva,