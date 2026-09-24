Milei celebró la aprobación de la reforma del Banco Central en el Senado: "Comienza el fin de la inflación"

El presidente Javier Milei salió a celebrar en redes sociales la aprobación en el Senado de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, retuiteando un mensaje de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el que la funcionaria destacó la importancia de la ley. "Comienza el fin de la inflación. VLLC!", escribió el mandatario.

En su publicación, Bullrich celebró que se haya aprobado la reforma y remarcó que, aunque la norma tiene "un nombre técnico", implica "cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino". La ministra contrapuso el uso de la emisión monetaria "para financiar campañas electorales" con el objetivo de "construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor".

COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN

VLLC! https://t.co/FWzKRMjP4z — Javier Milei (@JMilei) September 24, 2026

Cómo fue la votación en el Senado

La Cámara alta aprobó los cambios a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de que las designaciones y la remoción de los directores solo necesiten el aval del Senado y mayoría absoluta. Las modificaciones al texto que ya había votado Diputados se aprobaron por 66 votos contra dos, superando ampliamente los dos tercios, por lo que resulta muy difícil que la Cámara baja revierta la decisión al volver a tratar el proyecto.

La iniciativa en general fue aprobada por 46 votos contra 22, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Independencia, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo debió ceder en uno de los puntos del proyecto y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y a los directores de la autoridad monetaria.

La sesión se abrió con un quórum reglamentario de 37 senadores. Tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

La iniciativa regresa en segunda revisión a Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original, votada el mes pasado.