Milei celebró la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: "Un paso fundamental para erradicar a la inflación"

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la media sanción en Diputados del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), y aseguró que se trata de "un paso fundamental" para erradicar la inflación de la vida de los argentinos.

"Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!", publicó Milei en sus redes sociales.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

La iniciativa obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones en la Cámara Baja, por lo que consiguió la media sanción y ahora deberá avanzar en el Senado para su aprobación definitiva.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca impedir que futuras administraciones utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal. También apunta a consolidar el principio de emisión cero por considerar que impacta directamente sobre la suba de precios.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos de la entidad monetaria para mantener como único mandato la preservación del valor de la moneda, prohibiendo terminantemente el financiamiento al Tesoro. En este marco, se prohíben los adelantos transitorios, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales.

"Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero", señala el texto oficial.



