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Domingo, 30 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ACTO

Milei cerrará una cumbre internacional del liberalismo

El mandatario encabezará el cierre del foro Vientos de Cambio que reunirá a referentes económicos, académicos y funcionarios nacionales en Buenos Aires.

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El presidente Javier Milei encabezará el cierre de la cumbre internacional Vientos de Cambio, un foro ideológico y económico que reunirá a académicos, empresarios y consultores referentes del liberalismo en Buenos Aires

El mandatario tendrá a su cargo el discurso final del encuentro durante la jornada del miércoles, marcando su regreso a las presentaciones públicas ante auditorios multitudinarios tras semanas de baja exposición presencial.

Expositores del Gabinete y agenda del evento

El encuentro es organizado de manera conjunta por las entidades Libertad y Progreso, Archbridge Institute y Reason, bajo el objetivo de debatir las ideas de la libertad y el rumbo de la región. 

Las jornadas se llevarán a cabo entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre.

A lo largo de las reuniones expondrán destacados integrantes del gabinete nacional, entre los que se destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, junto a diversos técnicos del sector privado.

Ratificación del programa económico nacional

La participación del jefe de Estado en el foro internacional buscará consolidar y ratificar las líneas centrales del programa económico aplicado por el Poder Ejecutivo ante un público integrado por analistas internacionales y dirigentes políticos.

La presentación representa uno de los compromisos centrales en la agenda del Presidente, orientada a exponer ante consultores y académicos los avances y las proyecciones de las reformas promovidas en el ámbito local y regional.

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