Milei cierra su visita a París con un premio y un evento final de la "Argentina Week"

El presidente Javier Milei transita este viernes su última jornada en París antes de emprender el regreso a la Argentina, previsto para el sábado por la mañana. En el cierre de su gira oficial, el mandatario participará de sus últimas actividades tras concretar encuentros bilaterales con su par francés, Emmanuel Macron, y con distintos representantes del sector empresarial europeo.

Durante la mañana (9:30 hora de la Argentina), el jefe de Estado recibirá una distinción del Foro Económico de París que lo reconoce entre los economistas más influyentes del planeta, en una ceremonia desarrollada en la sede del Automóvil Club de Francia.

Por la tarde, encabezará el acto de cierre de la "Argentina Week" y a las 18 abordará el vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires, donde aterrizará el sábado a las 10.

Encuentro con Macron y megaproyecto en Tierra del Fuego





Como bien se informó, la agenda de la jornada previa estuvo marcada por el encuentro bilateral que Milei mantuvo con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, orientado a fortalecer la relación bilateral y promover la llegada de capitales extranjeros.

Javier Milei se reunió en el Palacio del Elíseo con su par de Francia, Emmanuel Macron.

Previamente, el Presidente se refirió al líder francés como un "amigo" con el que mantiene "una deuda de gratitud inmensa" por su acompañamiento durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reunión con Macron tuvo lugar luego de que la compañía petrolera de origen francés TotalEnergies anunciara inversiones en el país por u$s10 mil millones en el país en el sector petrolero y gas.

El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, se encontró con el mandatario a quien adelantó los anuncios y juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de u$s1.500 millones.

Discurso ante empresarios y proyecciones económicas





En el marco de la "Argentina Week", la iniciativa orientada a promover las oportunidades de inversión nacional en el mercado europeo, Milei brindó una exposición ante empresarios en la que defendió el rumbo de su gestión, cuestionó a la oposición y afirmó que logrará "un milagro" en caso de obtener la reelección en primera vuelta en 2027.

Ante el auditorio corporativo, el Presidente aseveró que si el oficialismo renueva su mandato, 2028 se convertirá en "el mejor año económico de la historia económica argentina", al sostener que los resultados positivos se reflejarán "tanto en los mercados financieros como en la economía real".

Comitiva oficial, mandatarios provinciales y cúpula empresarial





Cabe recordar que el Presidente llegó a la capital francesa acompañado por una amplia delegación. Integraron la comitiva oficial la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia); además del secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Asimismo, formaron parte del viaje 13 gobernadores y una vicegobernadora provincial: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba).

A la nómina de representantes del sector privado se sumaron los ejecutivos Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Juan Pablo Bagó (Bagó) y Martín Varsavsky (Inception Fertility).



